В здании Апелляционного административного суда Харьковской области во вторник вечером возник пожар. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", – сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

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Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.