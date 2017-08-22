Нафтогаз утвердил назначение президентом Укртрансгаза поляка Станчака

Контракт рассчитан на один год

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила назначение на пост президента оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз" Павла Юзефа Станчака.

Об этом говорится в сообщении Укртрансгаза в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает УНИАН.

Станчак назначен президентом компании сроком на один год. Пока он не приступит к фактическому исполнению обязанностей временные полномочия главы компании продолжит исполнять первый вице-президент Укртрансгаза Мирослав Химко.

Напомним, 13 марта Нафтогаз Украины уволил с должности президента Укртрансгаз Игоря Прокопива.

Павел Станчак ранее работал в польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

В частности, он занимал руководящие должности в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог Укргазэнергосервиса - структурной единицы Укртрансгаза, которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).