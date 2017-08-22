СМИ: Начальника полиции охраны задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранительные органы задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в операции принимали участие сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности.
Сумы взятки и другие подробности источник агентства не сообщил.
Напомним, прокуратура Харьковской области совместно с СБУ и Национальной полицией Украины выявила группу работников полиции, которые в аэропорту Харькова брали взятки с иностранцев за беспрепятственное пересечение границы.