Киевляне должны за электричество почти полмиллиарда гривен

Задолженность жителей Киева за электроэнергию по состоянию на 1 августа составляет 484,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Киевэнерго".
По данным компании, крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. Их долг достиг 50,3 млн грн, 41,4 млн грн и 40 млн грн соответственно.
Общая задолженность киевских потребителей за использованную электрику перед "Киевэнерго" на 1 августа 2017 составляет более 1,1 млрд грн. При этом основными должниками остаются коммунальные предприятия и госбюджет.
Крупнейший должник ОАО "АК "Киевводоканал" увеличил сумму долга до 217,8 млн грн, КП "Киевский метрополитен"- до 137,1 млн грн.
Кроме того, долг населения Киева за потребленную энергию на 1 августа 2017 составляет 353,4 млн грн.
Напомним, Киевсовет поддержал прекращение соглашения с Киевэнерго.