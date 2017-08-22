Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киевляне должны за электричество почти полмиллиарда гривен

Киевляне должны за электричество почти полмиллиарда гривен

Киевляне должны за электричество почти полмиллиарда гривен
Иллюстративное фото

Больше всех задолжали потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов

22.08.17 69
100

Задолженность жителей Киева за электроэнергию по состоянию на 1 августа составляет 484,2 миллиона гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Киевэнерго".

По данным компании, крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. Их долг достиг 50,3 млн грн, 41,4 млн грн и 40 млн грн соответственно.

Общая задолженность киевских потребителей за использованную электрику перед "Киевэнерго" на 1 августа 2017 составляет более 1,1 млрд грн. При этом основными должниками остаются коммунальные предприятия и госбюджет.

Крупнейший должник ОАО "АК "Киевводоканал" увеличил сумму долга до 217,8 млн грн, КП "Киевский метрополитен"- до 137,1 млн грн.

Кроме того, долг населения Киева за потребленную энергию на 1 августа 2017 составляет 353,4 млн грн.

Напомним, Киевсовет поддержал прекращение соглашения с Киевэнерго.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россия закончила выплачивать советские долги"Дыру" в оборонном бюджете в 6,1 млрд грн обнаружила ГПУШесть районов Киева остались без горячей воды

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4958
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5664
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2477
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3092
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2682
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2507
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3339
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16449 / 18087
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10616 / 11746
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7350 / 8048
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4495 / 5012
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2566 / 2851
  6. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 2493 / 2744
  7. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2491 / 2769
  1. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 37 / 11746
  2. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 18087
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 8048
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2744
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2851
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 5664
  7. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 8 / 4958
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.