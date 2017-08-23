Порошенко рассказал о Счастье Путину, Макрону и Меркель

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент Украины провел телефонный разговор с руководителями государств "нормандского формата": президентом Франции, федеральным канцлером Германии и президентом России.

Порошенко сообщил о вчерашнем посещении города Счастье и о встрече там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия реализует новый метод гибридной войны против Украины

Президент Украины также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в плену.

По результатам телефонного разговора главы государств "нормандского формата" согласовали совместное заявление.

"Главы государств и правительств "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017. Они решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Трехсторонней контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года. Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса. На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, Порошенко в Генассамблее ООН призовет ввести миротворцев в Донбасс.