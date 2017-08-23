АТО: враг все чаще использует тяжелое вооружение

Вчера, 22 августа, в районе проведения антитеррористической операции русско-оккупационные группировки в концу суток активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.

На приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20:00 враг не прицельно выпустил не менее 6 снарядов калибра 152 миллиметра возле поселка Водяное – в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь русских наемников дважды попали наши опорные пункты вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.

На донецком направлении сохраняется напряженная обстановка в Авдеевской промзоне. Здесь с 19:00 и почти до полуночи бандиты вели огонь по нашим защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец ​​получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка.

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На луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по нашим опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое наших военных были ранены, один получил боевую травму.