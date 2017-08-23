Беларусь пригласила Украину на военные учения "Запад-2017"

На мероприятие приглашены представители еще шести стран и международных организаций

Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"С целью полного, достоверного и своевременного информирования общественности об учении "Запад-2017" наблюдение за учением организуется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами", – говорится в сообщении.

На совместные учения приглашены представители Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.

Планируется, что мероприятие посетят представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Республики Беларусь, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), СНГ, МККК.

"Проведение учений будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран мира", – добавили в минобороны Беларуси.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября.