В Одессе – новый начальник патрульной полиции

Им стал Юрий Рыбак

Начальником патрульной полиции Одессы назначен Юрий Рыбак. Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Facebook.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

"Это грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", – сказал Билошицкий.

Рыбак отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности управления патрульной полиции Одессы и расширение эффективного взаимодействия с обществом.

Ранее он работал заместителем начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ обнародовала видео избиения арестантов в Одесском СИЗО

Одесский портал Думская пишет, что Юрий Рыбак является сыном похищенного и убитого боевиками депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.

Напомним, тело Рыбака-старшего нашли в апреле 2014 года в Славянске Донецкой области. В Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что перед похищением Владимир Рыбак пытался пройти в горисполком, чтобы снять флаг так называемой "Донецкой народной республики", но на входе в здание по этому поводу у него возник конфликт.