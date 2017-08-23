Пожар в апелляционном суде Харькова тушили до утра

Жертв и пострадавших нет

Пожар в апелляционном административном суде Харькова, который возник вечером 22 августа, тушили до утра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание кровли в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда по улице Семинарской, 46 произошло в 19:40. В 23:33 подразделения ГСЧС локализовали пожар. В 06:50 пожар на площади 1800 кв.м был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорела кровля и перекрытие чердака. Предварительная причина пожара – попадание молнии.

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К тушению пожара от ГСЧС привлекались 39 единиц техники и 133 человек личного состава.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.