Шестнадцатилетним киевлянам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве сегодня вручат паспорта

23 августа в Украине в 13-й раз отмечается День Государственного флага.

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном поднятии национального флага на Софиевской площади. Также торжественные поднятия флага пройдут возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах города. Об этом говорится в распоряжении КГГА о праздничных мерах ко Дню Государственного Флага.

Шестнадцатилетним киевлянам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве сегодня также будут вручены их первые паспорта. Торжество пройдет также возле здания КГГА. Вечером на столичной Софиевской площади пройдет концерт, посвященный сегодняшнему празднику.

День Государственного флага был утвержден официальным праздником указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года. Именно в этот день, в 1991 году, в сессионный зал Верховной Рады Украины был внесен сине-желтый флаг.

Верховная Рада Украины приняла постановление "О флаге Украины" 18 сентября 1991 года, в котором утвердила до принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг. Причиной этому – действующая на тот момент конституция УССР, в которой государственным флагом устанавливался красно-лазурный.

Постановлением от 28 января 1992 года "О Государственном флаге Украины" Рада утвердила национальным символом прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос синего цвета сверху, желтого цвета снизу, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

В Конституции Украины 1996 года, статье 20, на законном уровне государственным флагом страны был утвержден стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.