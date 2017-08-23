В Минздрав на должности глав новых директоратов будут искать менеджеров, – Супрун

В Министерстве здравоохранения по результатам реформы государственной службы будет создано пять директоратов, возглавить которые должны не врачи, а менеджеры. Об этом рассказала и.о. министра Ульяна Супрун, выступая на встрече команды реформы государственного управления с заинтересованными участвовать в конкурсах на должности специалистов по вопросам реформ, передает Укринформ.

"У нас будет пять директоратов. Мы ищем людей, которые не являются врачами и не являются специалистами общественного здоровья, а в директорах нам нужны люди, которые могут быть хорошими менеджерами, которые могут сотрудничать с людьми, которые имеют какое-то знание по темам (работы Минздрава, – ред.), но самое главное – умеют организовать людей, которые работают с ними, сотрудничают с другими директоратами и с госсекретарем, министром, заместителями министров", – отметила она.

Супрун напомнила, что в Минздрав на данный момент вводятся долгосрочные реформы, которые будут длиться, по ее словам, не год и не два, и министерство будет искать именно тех людей, которые будут способными воплощать эти реформы.

Напомним, 18 августа 2017 года правительство утвердило ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления – реформирование министерств. В частности, Кабмин позволит начать конкурсы на новые должности в десяти министерствах, а также секретариате КМУ, Нацагентстве по вопросам госслужбы и Государственном агентстве электронного управления.

В рамках реформы в министерствах, участвующих в проекте, будут созданы новые функциональные подразделения – директораты, которые будут отвечать за формирование государственной политики и стратегическое планирование.

Конкурсы на должности в министерства начнут объявлять в сентябре, но будут проходить они не одновременно – каждое министерство будет иметь собственный график.