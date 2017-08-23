Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались уже 200 тыс. украинцев

Безвизовым режимом с Европейским Союзом воспользовались уже 200 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом более 76 тыс. наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

В рамках безвизового режима со странами ЕС большинство граждан нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тыс. человек.

В целом пограничники зафиксировали 57 отказов гражданам в пересечении границы, в основном из-за отсутствия подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Напомним, безвизовый режим Украины со странами ЕС действует с 11 июня 2017 года.