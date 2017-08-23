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Главная » Страна » В Закарпатье сорвался в пропасть лесовоз

В Закарпатье сорвался в пропасть лесовоз

В Закарпатье сорвался в пропасть лесовоз
Фото: sai.gov.ua

Два человека погибли, один травмирован

23.08.17 145
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В Закарпатье лесовоз "Урал" сорвался в пропасть. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"22.08.2017 в 21:55 поступило сообщение о ДТП по адресу: Межгорский район, с. Колочава, ур. Брабилец. Водитель лесовоза марки "Урал" не справился с управлением и съехал в пропасть. Вследствие ДТП погибли два человека 1983 и 1985 годов рождения. Один человек 1985 г.р. травмировался", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие – жители села Колочава.

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