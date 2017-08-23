Порошенко назвал одну из своих главных задач

Президент Украины Петр Порошенко считает одной из своих главных задач консолидацию разных политических сил. Об этом глава государства заявил во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, передает УНИАН.

"Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 1917-21 годах украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину", – заявил Порошенко.

"Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач. К сожалению, в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма, не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними – естественное для демократии соревнование оппозиции с властью превращается в – пусть даже и неосознанное – пособничество агрессору, в подарок генеральному штабу страны-врага", – добавил президент.

"Если бы только была машина времени, Грушевский или Скоропадский, Винниченко или Петлюра, опираясь на собственный опыт, объяснили бы эту истину нашим современникам: и руководителям каждой фракции, и лидеру каждой партии, и председателю каждого комитета. Такой возможности, естественно, нет. Зато нам присуща способность познавать историю и учиться на ошибках наших предков", – убежден Порошенко.

По убеждению главы государства, утверждение Независимости – это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить, подчеркнул он.