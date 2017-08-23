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Порошенко назвал одну из своих главных задач

Порошенко назвал одну из своих главных задач
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Это консолидация разных политических сил

23.08.17 146
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Президент Украины Петр Порошенко считает одной из своих главных задач консолидацию разных политических сил. Об этом глава государства заявил во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, передает УНИАН.

"Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 1917-21 годах украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину", – заявил Порошенко.

"Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач. К сожалению, в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма, не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними – естественное для демократии соревнование оппозиции с властью превращается в – пусть даже и неосознанное – пособничество агрессору, в подарок генеральному штабу страны-врага", – добавил президент.

 "Если бы только была машина времени, Грушевский или Скоропадский, Винниченко или Петлюра, опираясь на собственный опыт, объяснили бы эту истину нашим современникам: и руководителям каждой фракции, и лидеру каждой партии, и председателю каждого комитета. Такой возможности, естественно, нет. Зато нам присуща способность познавать историю и учиться на ошибках наших предков", – убежден Порошенко.

По убеждению главы государства, утверждение Независимости – это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить, подчеркнул он.

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