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Ситуация в Донбассе

Сегодня в Минске должны договориться о "школьном" перемирии, – Геращенко

Сегодня в Минске должны договориться о "школьном" перемирии, – Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Это будет уже 11 заявление о перемирии за годы войны

23.08.17 66
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Сегодня, 23 августа, на заседании минских групп должно быть принято решение о перемирии до начала нового учебного года. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

"Это будет уже 11 заявление о перемирии за эти сложные годы, и, к сожалению, ни одно из них не продержалось и нескольких дней. Но все же снижался уровень напряжения и эскалации, а каждая спасенная жизнь стоит того, чтобы договариваться", – отметила Геращенко.

По ее словам, важно, что сегодняшние встречи происходят сразу после телефонной конференции в нормандском формате.

"Впервые есть совместное заявление нормандской четверки о перемирии, публичное заявление, ведь до сих пор решение о перемирии принимали на трехсторонней контактной группе", – сказала Геращенко.

Она добавила, что представители Украины и президент всегда публично поддерживали эти инициативы, как и европейские партнеры.

"Но ни разу президент РФ Путин не сделал публичного заявления, что РФ приложит усилия для прекращения кровопролития в Донбассе, для своего влияния на боевиков, чтобы те перестали стрелять", – отметила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что именно обеспечение безопасности станет ключевой темой на встрече в Минске.

"Поскольку и экономика, и гуманитарный аспект очень зависят от режима тишины. Другой вопрос, как это решение будет выполняться. Важно, чтобы РФ не только на словах поддерживала режим тишины, а вывела, наконец, свои войска и технику, наемников", – добавила она.

Напомним, 22 августа президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию Минских соглашений.

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