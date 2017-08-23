В Украине снизилось производство водки и коньяка

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июле 2017 года сократилось на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 7,3 млн декалитров (дал), производство коньяка и бренди сократилось на 19,4% – до 1,05 млн дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Производство водки в июле 2017 года составило 897 тысячи дал, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 12,1% меньше, чем в июле 2016 года. Производство коньяка и бренди в июле текущего года составило 143 тысяч дал, что на 12% превышает показатель июня текущего года, и на 1,8% уступает показателю за июль 2016 года.

Объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 миллиона дал. В июле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 587 тысяч дал, что на 10,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,5% больше, чем в июле 2016 года.

Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

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Напомним, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 16,6 млн дал, а коньяка и бренди – на 6,2%, до 2,8 млн дал.