Столичный мост Метро подсветят на 12 млн грн

КГГА утвердила проект капремонта сети архитектурно-декоративного освещения на мосту Метро.
После всех согласований и тендерных процедур строительные работы будут длиться месяц. Для нового освещения моста планируют закупить 172 светодиодных прожектора мощностью 75 Вт. Стоимость проекта составляет 11,7 млн гривен.
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Как сообщает КГГА, на само оборудование планируется потратить лишь 1% всей суммы – 119 тыс. гривен. В эти затраты войдет покупка 172 прожекторов LED 75 Вт, 7 электрических щитков с автоматом, а также один шкаф ПВ-1. Большая часть этих денег пойдет на оплату самих строительных работ – 8,9 млн гривен.
Еще 2,65 млн гривен составят расходы по статье “другие затраты”.
Напомним, мост Метро – первый метромост через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. С 2008 года мост имеет статус "объект культурного наследия, памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники".