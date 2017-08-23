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Столичный мост Метро подсветят на 12 млн грн

Столичный мост Метро подсветят на 12 млн грн
Фото из открытых источников

На само оборудование планируется потратить лишь 1% всей суммы

23.08.17 371
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КГГА утвердила проект капремонта сети архитектурно-декоративного освещения на мосту Метро.

После всех согласований и тендерных процедур строительные работы будут длиться месяц. Для нового освещения моста планируют закупить 172 светодиодных прожектора мощностью 75 Вт. Стоимость проекта составляет 11,7 млн гривен.

Как сообщает КГГА, на само оборудование планируется потратить лишь 1% всей суммы – 119 тыс. гривен. В эти затраты войдет покупка 172 прожекторов LED 75 Вт, 7 электрических щитков с автоматом, а также один шкаф ПВ-1. Большая часть этих денег пойдет на оплату самих строительных работ – 8,9 млн гривен.

Еще 2,65 млн гривен составят расходы по статье “другие затраты”.

Напомним, мост Метро – первый метромост через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. С 2008 года мост имеет статус  "объект культурного наследия, памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники".

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