Парубий предложил начать парламентскую осень с образовательной реформы

Глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал о планах парламента на осень.

Об этом сообщает "112 Украина".

"У нас будет осень реформ в целом. Моя инициатива будет заключаться в том, чтобы мы смогли сесть со всеми главами фракций, в том числе с представителями Кабмина и сделать подетальный план, как будут рассмотриваться реформы", - заявил Паубий.

"Главные из них - это образовательная, медицинская, пенсионная и судебная. По каждой из них собран огромный массив документов. Я лично буду предлагать начать с образовательной реформы, так как считаю, что она может быть наиболее объединяющей, - она ​​объединит зал в начале пленарных заседаний", - отметил спикер ВР.

Напомним, 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона.