В Мариуполе усилили охрану государственной границы со стороны моря

Боевое дежурство будут осуществлять несколько тактических групп в составе кораблей и катеров морской охраны

В Мариуполе ко Дню Независимости морские пограничники усилили охрану государственной границы со стороны моря, они будут постоянно отслеживать подводную и надводную обстановку.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Беспрецедентные меры по усиленной охране государственной границы со стороны моря применяют пограничники Мариупольского отряда морской охраны... Отряд морской охраны Госпогранслужбы выделил из резервов дополнительные силы и средства и организовал круглосуточное патрулирование", - говорится в сообщении.

Боевое дежурство будут осуществлять несколько тактических групп в составе кораблей и катеров морской охраны.

Моряки-пограничники будут постоянно отслеживать подводную и надводную обстановку, чтобы максимально защитить граждан от взрывоопасных предметов и вероятных диверсионных групп, которые могут проникнуть с неподконтрольной стороны моря.

Напомним, следить за порядком в День Независимости будут 15 тыс. правоохранителей.