Кабмин утвердил мероприятия в честь участников Революции Достоинства

Предусматривается создание электронного архива, издание и презентация книг, установление памятных знаков и мемориальных досок

Кабинет министров поддержал проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечению памяти Героев Небесной сотни на период до 2020 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщает "Укринформ".

"Предусматривается реализация проекта "Майдан. Устная история" и создание электронного архива, издание и презентация книг, воспоминаний, посвященных Революции Достоинства, установление памятных знаков и мемориальных досок, наименование улиц, площадей именами погибших участников Революции Достоинства", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

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По его словам, речь идет также об организации проведения Дня Свободы 21 ноября и мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной сотни, 20 февраля.