Глава Укравтодора жалуется на свою маленькую зарплату

Руководитель Укравтодора поляк Славомир Новак считает свою работу низкооплачиваемой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Моя базовая зарплата - 13 тысяч гривен. Это на самом деле очень смешная цифра. Я получал некоторые доплаты от правительства, за которые я благодарен, но этого мало, потому что 100 тысяч гривен на такой позиции и с такой ответственностью - это, скажем так, не очень много. Я иностранец и вынужден снимать здесь жилье и регулярно ездить на родину. Все вместе - это уже большие расходы" - заявил Новак.

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"Я не решусь давать советы, какой должна быть награда для высоких чинов, но скажу, что она должна быть хотя бы частично соответствовать системе мотивации в частных компаниях", - заявил Новак.

Отметим, базовая зарплата руководителя главной дорожной службы Украины составляет 13 тысяч гривен. Кроме того, он также получает 900% надбавку, поэтому сумма возрастает более чем в 10 раз.

Напомним, Омелян объяснил 900% надбавки к зарплате главы Укравтодора.