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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 августа
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 23 августа

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 23 августа
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 23 августа

23.08.17 75
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