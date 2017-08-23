В госбюджет поступили 1,3 млрд грн от продажи трех пакетов акций энергокомпаний

Средства от продажи трех пакетов акций энергокомпаний в полном объеме поступили в государственный бюджет.
Фонд пополнил государственную казну на 1,3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
"Средства от продажи 25% акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "ДТЭК "Донецкоблэнерго" в полном объеме поступили в государственный бюджет Украины. Общая сумма поступлений составила 1,32 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отметим, Компания "Ornex", входит в группу "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова
Напомним, победителем аукциона признан "Oрнекс Лимитед" (Ornex Limited).