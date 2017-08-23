Укрзализныця хочет за 5 лет модернизировать и купить 270 локомотивов

Пятилетний план ПАО "Украинская железная дорога" предусматривает модернизацию и приобретение около 270 локомотивов, частично в сотрудничестве с General Electric.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам ПАО "Украинская железная дорога" Андрей Рязанцев, передает "Укринформ".

"270 локомотивов - это план на пять лет по модернизации и обновлению. Это вопрос, который, возможно, не полностью будет решать General Electric, но это то, что нам в течение пяти лет нужно будет модернизировать или заменить", - сказал Рязанцев.

По его словам, часть локомотивов реконструируют (в них заменят двигатели), а также планируется закупка новых.

"Мы посмотрим, какова будет разница в стоимости между модернизацией и приобретением нового. Соответственно, можно будет считать экономику этого всего", - резюмирует финансовый директор.

Напомним, в начале августа 2017 года Укрзализныця и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых. В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.

Первый контракт на обновление локомотивного парка Укрзализныци планируется заключить в сентябре 2017 года. Сотрудничать с компанией General Electric по производству и модернизации тепловозов Укрзализныця намерена в течение следующих десяти лет.

Американская компания со своей стороны для локализации производства локомотивов в Украине определит производственную базу среди украинских предприятий.

Сейчас парк локомотивов ПАО "Украинская железная дорога" составляет 3871 штука.