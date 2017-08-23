Пенитенциарная система прогнила, - Минюст

В ведомстве считают, что исправить ситуацию можно повышением зарплат работников СИЗО

В Министерстве юстиции заявили, что не знали о пытках в отношении заключенных в СИЗО Одессы, а видео избиения подозреваемых сотрудниками "стало шоком" для ведомства.

Об этом сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов, сообщает Укринформ.

"Мы были проинформированы руководством СИЗО о том, что все работы проведены согласно регламента и никакого превышения полномочий нет, в том числе, жалоб со стороны заключенных. Нам посылали фотографии, которые не имели доказательств нанесения телесных повреждений, и, безусловно, мы руководствовались этой информацией, ведь это официальные документы", - сказал Чернышов.

"События показывают, что система действительно настолько прогнила, что даже в таких вещах мы не можем доверять некоторым коллегам. Это не означает, что вся система состоит из недобросовестных сотрудников, но все же это требует дальнейшего очень глубокого реформирования с финансированием на достаточном уровне", - отметил заместитель министра.

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Чернышов считает, что исправить ситуацию можно повышением зарплат работников СИЗО с одновременным обновлением штата изоляторов.

"Мы полностью согласны с инициативой генпрокурора Юрия Луценко об обновлении персонала, однако, во-первых, нам необходимо повысить заработную плату работников, во-вторых, улучшить условия их труда, обеспечить их безопасность и одновременно проводить конкурсы", - считает чиновник.

Напомним, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву.