Стало известно, как будут работать столичные медучреждения в День Независимости

Неотложная медицинская помощь будет оказываться гражданам независимо от места их жительства и регистрации

Во время мероприятий по случаю празднования Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины неотложная медицинская помощь будет оказываться гражданам независимо от места их жительства и регистрации.

Об этом сообщает департамент здравоохранения КГГА.

"Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год. Дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет организовано в местах проведения общегосударственных и общегородских мероприятий, в том числе с учетом участия в мероприятиях людей с особыми потребностями, в соответствии с планом их проведения", - говорится в сообщении.

Также для всех граждан постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба "Здоровье - совет врача по телефону 15-83", где можно получить консультации и советы врачей, в том числе в праздничные и выходные дни (бесплатно со стационарных телефонов Киева).

Работа учреждений здравоохранения, которые оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь, будет организована следующим образом:

24 августа, четверг, - праздничный, выходной день;

25 августа, пятница, - выходной день (переносится на субботу 19 августа 2017 года, в соответствии со статьей 53 КЗоТ Украины);

26 августа, суббота, - рабочий день по графику;

27 августа, воскресенье, - выходной день.

Напомним, следить за порядком в День Независимости будут 15 тыс. правоохранителей.