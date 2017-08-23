Нацсовет определил победителей конкурса на радиовещание в зоне АТО

Лицензии на круглосуточное вещание выданы сроком на семь лет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил победителей конкурса на свободные FM-частоты в Донецкой и Луганской областях - это "Армия FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 23 августа, передает пресс-служба ведомства.

Лицензии на круглосуточное вещание выданы сроком на семь лет.

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В частности, ООО "ТРК "Возможность" из Славянска Донецкой области с проектом "Радио М" получило в борьбе частоты в Краматорске и Покровске, ООО "ТРК "Трезуб ФМ" из Запорожья с волонтерской радиостанцией "Трезуб ФМ" выиграло частоту в Сартане Донецкой области.

Радио "Армия FM" будет осуществлять радиовещание в городах Стременная, Старобельск и Счастье Луганской области.

Конкурс был объявлен 17 мая 2017 года.