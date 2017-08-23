НАПК уличило одного из руководителей Нацполиции в том, что тот не задекларировал собаку

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверки имущественной декларации заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Бута за 2015 год.

По результатам проверки установлено, что следователь не задекларировал собаку как ценное движимое имущество. В НАПК подсчитали, что ее стоимость превысила установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (примерно 117 600 грн).

Кроме того, в декларации не указана стоимость двух квартир и двух гаражей, принадлежащих члену его семьи.

В связи с этим НАПК предложило Дмитрию Буту подать декларацию за 2015 год с достоверными сведениями.

Впрочем, в агентстве пришли к выводу, что признаков незаконного обогащения и конфликта интересов в декларации нет.

Напомним, НАПК выявило нарушения в декларациях трех вице-премьеров и одного министра.