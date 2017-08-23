Луценко требует от Гройсмана отставки Данилюка

Генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина Александра Данилюка.

Об этом он заявил в среду, 23 августа, в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область, сообщает "112 Украина".

В ходе встречи с прокурорами области Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив его в неповышении зарплат прокуроров.

Выяснилось, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. По словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Генпрокурор считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр ушел со своего поста.

Напомним, Данилюк объяснил, почему МВФ отложил предоставление пятого транша Украине.