Первые танки "Оплот" поступят в украинскую армию уже в этом году, - Порошенко

Раньше у государства не было денег, чтобы вооружить воюющую страну

Первые танки "Оплот" поступят в Вооруженные силы Украины уже в этом году.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на открытии выставки вооружения и военной техники на Крещатике в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Освоено производство новейших танков "Оплот". Я слышал, что у нас они производились ранее, но в полном объеме шли на экспорт. Потому что у украинской армии не было денег, чтобы закупить самые современные танки и вооружить ими ВСУ. Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки "Оплот" производства Харьковского бронетанкового завода им. Малышева поступят в украинские Вооруженные силы уже в этом году", - пообещал президент.

По его словам, это "ответ на пожелания украинских танкистов".

В то же время Порошенко пообещал, что на следующей неделе часть представленных на выставке вооружений и военной техники отправится на линию столкновения. Это, в частности, танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы.

Остальные машины будет зачислены в резерв или будут использоваться в военных учебных заведениях, некоторые - еще завершать процедуру испытаний.

Президент также добавил, что в этом году на вооружение украинской армии приняты 22 единицы современного вооружения и военной техники.