Украинцев-заробитчан в России используют вслепую, - Грицак

Глава СБУ поймет нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак попросил выбирать другие направления при необходимости ехать на заработки за границу, только не Россию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Свое мнение он пояснил тем, что люди, которые едут на заработки в РФ, могут быть явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб.

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"Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам… прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…" – заявил Грицак.

Напомним, Чехия станет выдавать украинцам вдвое больше разрешений .на работу.