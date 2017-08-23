Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - отмечается в поздравлении.

Трамп отдельно подчеркнул, что США вместе с европейскими и другими единомышленниками будут продолжать прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым для празднования уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.