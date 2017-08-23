Глава СБУ выступает за визовый режим с РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией. Об этом он заявил на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Как по мне - да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - отметил глава спецслужбы.

При этом Грицак подчеркнул, что оценку подобного рода решений должна давать не СБУ.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.