В Минске договорились о "школьном перемирии"

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. Об этом заявил в среду представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", - сказал он по итогам встречи.

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Напомним, 22 августа президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию Минских соглашений.