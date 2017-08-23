Суд продлил меру пресечения Насирову

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 21 октября.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду вечером, сообщает Интерфакс-Украина.

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Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.