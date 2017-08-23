Боевики продолжают блокировать освобождение заложников, - Олифер

Представители ОРДЛО требуют освобождения 42 человек, не имеющих отношения к событиям в Донбассе

Процесс освобождения заложников остается заблокированным из-за позиции представителей ОРДЛО, которые хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к конфликту в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о начале "школьного перемирия" в Донбассе с 25 августа.