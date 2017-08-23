В музее истории Украины стартовал проект "Искусство Независимости"

В Национальном музее истории Украины презентован арт-проект "Искусство Независимости", основу которого составляют фотографии и живопись участников АТО.

Проект стартовал с выставок фоторабот "Жизнь на нуле" Юрия Величко (позывной "Фотограф"), поэзии и фото авторства Максима Кривцова (позывной "Дали") и выставки живописи Павла Кулика (позывной "Барклай").

"На самом деле эта выставка показывает, что через боль, кровь и страдания очень четко проступает главное - сила, мощь, готовность защищать свою страну. Посмотрите: эти лица, эти глаза - это глаза сильных людей, и мне очень приятно, что Украина становится сильной", - цитирует "Укринформ" государственного секретаря Министерства информационной политики Артема Биденко.

Он добавил, что сейчас очень важно показывать именно силу Украины. В этом контексте Биденко сообщил, что Министерство информационной политики организовало на одном из этажей Национального музея истории Украины информационный проект "26 выдающихся украинцев", благодаря которым за эти годы Украина становилась известной в мире.

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Биденко также предложил авторам фотографий вместе поработать и выпустить альбом фотографий, который Министерство информполитики будет распространять за границей, потому что "в этом сейчас вся Украина".

Как отмечалось во время презентации арт-проекта, он станет художественной платформой, на которой в течение двух месяцев - с 23 августа по 31 октября - пройдут музыкальные вечера, литературные чтения и встречи с художниками, которые прошли сквозь огонь войны на востоке Украины.

На открытии проекта состоялась торжественная передача Историческому музею половецкой «бабы», которую удалось спасти от обстрелов боевиков и вывезти с неподконтрольной Украины территории, а также прошел концерт классической музыки "Музыка воина" Игоря Михайлишина.