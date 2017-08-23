Полторак: Летальное оружие Украине предоставила пока только Литва

Украина на данный момент получила летальное оружие только от Литвы, но надеется на предоставление такого оружия и от других стран-партнеров. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Интерфакс-Украина.

"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", -подчеркнул глава Минобороны.

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Напомним, командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США выступают за предоставление летальной военной помощи Украине.