Турчинов: Россия может пойти на новые военные авантюры

Учения "Запад-2017" не могут быть только обычным мероприятием боевой подготовки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает новых попыток военного вмешательства России в дела своих соседей. Об этом он сказал во время встречи с министром обороны Эстонской Республики Юри Луйком, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что на фоне сложной экономической ситуации в России проведение таких масштабных учений, как "Запад-2017" не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки.

"Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства жестко реагировать на любые попытки мирового сообщества отвечать силовым способом на их очередные военные авантюры", - отметил секретарь СНБО, добавив, что он не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Напомним, Киев отправит в Беларусь двоих верификаторов для наблюдений за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017".