Россия решила отправить в оккупированный Донбасс очередной "гумконвой" в День Независимости

Россия решила отправить очередную колону так званной "гуманитарной помощи" в оккупированный Донбасс в День Независимости, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины. Колонна доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В российском МЧС уверяют, что колонна доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и учебную литературу.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".