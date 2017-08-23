Военнослужащие на линии разграничения в Донбассе получат премии по случаю Дня Независимости

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что по случаю Дня Независимости поручил выдать денежную премию всем военнослужащим, несущим службу на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook.

"Только что подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника (Дня Независимости, - ред.)", - написал министр.

Кроме того, он добавил, что накануне Дня Независимости были поощрены ведомственными наградами 1 650 военнослужащих ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил украинцев с 26-й годовщиной независимости Украины.