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В Украине заработал портал вакансий на государственной службе

В Украине заработал портал вакансий на государственной службе
Фото из открытых источников

Пока – в тестовом режиме

23.08.17 46
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Кабинет министров запустил в тестовом режиме портал вакансий на государственной службе. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Начинаем тестовую эксплуатацию единого портала новых вакансий в министерствах: www.career.gov.ua", - написал он.

Саенко добавил, что до сентября будут собираться предложения по совершенствованию портала, чтобы с появлением первых вакансий он заработал в полную силу.

"Заходите, тестируйте и оставляйте свои комментарии во вкладке "обратная связь", - призвал министр.

Напомним, 18 августа Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 18 августа, поддержал создание директоратов в 10 министерствах

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