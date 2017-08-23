Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что подразделение, в котором служил боевик, длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.
Задержанный засвидетельствовал, что офицерский состав незаконных вооруженных формирований в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщиками огня были россияне, одетые в военную полевую форму Вооруженных сил России с офицерскими знаками различия.
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Подразделение, в котором служил боевик, было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в России. По словам наемника, рядовые боевики из числа местных жителей не имели вообще никакого снаряжения и формы.