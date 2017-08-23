Геращенко: Представитель ОБСЕ посетил тюрьму в "ДНР"

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, находящуюся на территории неподконтрольной Киеву. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

"Была заслушана информация координатора ОБСЕ Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где удерживают наших военных-заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях", - сообщила она.

Геращенко отметила, что украинская сторона настаивает, чтобы представитель ОБСЕ посетил и другие тюрьмы, где боевики удерживают заложников.

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"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе МККК. Также Фриш посетил несколько украинских тюрем", - сообщила она.

Напомним, процесс освобождения заложников остается заблокированным из-за позиции представителей ОРДЛО, которые хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к конфликту в Донбассе.