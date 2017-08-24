В столице Украины начался военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.
По центру Киева пройдет 231 военнослужащий иностранных государств.
Кроме военных из Европы, в параде также примут участие военнослужащие из Канады и Соединенных Штатов Америки.
"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменный группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - сообщал накануне советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.
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На празднованиях присутствуют министры обороны восьми стран и множество официальных гостей и делегаций.
Напомним, 24 августа Украина отмечает 26-ю годовщину Независимости.