В зоне АТО ранены двое украинских бойцов

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились неспокойно.

Если до 19 часов активность российско-оккупационных группировок была минимальной, то вечером боевики в обычном режиме начали обстрелы наших позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО.



Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник был ранен, одно получил боевую травму.

Так, 4 раза по разным направлениям, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, наемники били по украинским укреплениям в Авдеевский промзоне.

Кроме того, на Донецком направлении под огонь врага попали наши опорные пункты у Зайцево и шахты Бутовка. А около 23 часов преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому.

На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.