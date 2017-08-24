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Ситуация в Донбассе

В Госдепе США еще не решили, давать ли Украине летальное оружие

В Госдепе США еще не решили, давать ли Украине летальное оружие
Здание Государственного департамента США / Фото: Reuters

Пока такое вооружение нам предоставила только Литва

24.08.17 104
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В Вашингтоне пока не приняли официального решения относительно предоставления Украине летального вооружения.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, передает "Укринформ".

"Секретарь Мэттис (министр обороны США Джеймс Мэттис - ред.) сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, решение еще принято не было, но мы не будем исключать такую возможность", - сказала Науэрт.  

Напомним, Украина уже неоднократно подавала перечни необходимого нам вооружения как отдельным странам, так и организациям. В первую очередь речь идет о противотанковых и противовоздушных системах.  

Формального запрета на поставки в Украину летального оружия не существует. Эмбарго на поставки наложили в 2013 году для недопущения силового разгона демонстраций, но затем запрет был снят. Однако Украина до сих пор не может получить ни летального вооружения, ни даже промышленного оборудования для повышения технологического уровня оборонной промышленности.  

Новый импульс двустороннему сотрудничеству между Украиной и США был получен по результатам визита в США президента Украины Петра Порошенко 19-21 июня 2017 года.  

Как утверждает министр обороны Украины Степан Полторак, летальное оружие Украине предоставила пока только Литва.

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