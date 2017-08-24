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Ситуация в Донбассе

"Миротворец" запустил систему идентификации боевиков по фото

"Миротворец" запустил систему идентификации боевиков по фото
Антон Геращенко / Фото: donbass-info.com

Система получила название Identigraf

24.08.17 103
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Волонтеры Центра "Миротворец" запустили систему автоматического распознавания лиц, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины.

Система получила название "Identigraf".

Об этом сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко на странице в Facebook.  

"Отныне и навсегда, каждый может зайти на сайт и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографиям", - заявил он.

На сайте "Identigraf" говорится, что 60% мощностей Системы зарезервировано за сотрудниками "Миротворца" и теми, для кого распознавание лиц - служебная необходимость, сообщает ТСН.  

Пользователи Системы делятся на три группы: авторизованные пользователи, VIP-пользователи и обычные пользователи. Запросы авторизованных и VIP-пользователей обслуживаются вне очереди в период с 06:01 до 24:00.  

Работать с Системой могут только граждане, которые находятся на территории свободной Украины и пользуются мобильной связью украинских операторов. Каждый рядовой пользователь имеет возможность осуществить три попытки распознавания в сутки с помощью одного мобильного устройства.  

Использование Системы правоохранительными органами и силовыми структурами Украины, спецслужбами стран-членов НАТО и стран-партнеров осуществляется на других условиях, которые не подлежат разглашению.

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