В столице Украины прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украинского государства.
В параде участвовали участники и ветераны антитеррористической операции, лицеисты и курсанты высших военных заведений.
Также по Крещатику шагали сводный батальон Сухопутных войск Украины, морские пехотинцы, высокомобильные десантные войска, воины-танкисты, бойцы Сил специальных операций, разведчики, воины-связисты, военнослужащие Национальной гвардии, пограничники, сводное подразделение Службы безопасности Украины и военнослужащие Отдельного полка президента Украины.
Вместе с ними по главной улице столицы прошли военнослужащие армий стран-партнеров Украины: Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США.
Кроме того, в параде приняли участие военнослужащие совместной Литовско-Польско-Украинской бригады и сводный оркестр Нацгвардии Украины.
Как прошел парад – в фоторепортаже УНИАН.