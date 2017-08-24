В День Независимости Украины Россия отправила в Донбасс "гумконвой"

Россия направила в оккупированный Донбасс 68-ю автомобильную колонну с "гуманитарной помощью".

Об этом сообщает МЧС РФ.



"68-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут около 750 тонн гуманитарных грузов. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", - говорится в сообщении.

В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области колонна выехала в сторону украинско-российской границы.

Как заявили в МЧС России, колонна пройдет до государственной границы на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Ростовской области "для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством о доставке гуманитарных грузов".

Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

По данным разведки, автомобили так называемого "гумконвоя" раньше завозили на Донбасс боеприпасы и оружие. После установления железнодорожного движения боеприпасы обычно перевозятся в поездах.

При этом Россия отказывается завозить гумконвои через контролируемые участки границы с РФ, несмотря на требования Украины.